Песков не подтвердил информацию о продаже рубашки Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что никто не забывал футболку в номере отеля.

На одном из популярных сайтов объявлений появилось сообщение о продаже рубашки Владимира Путина, которую он забыл в одном из отелей Нижнего Новгорода.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отвечая на вопрос агентства РИА "Новости".