Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что никто не забывал футболку в номере отеля.
На одном из популярных сайтов объявлений появилось сообщение о продаже рубашки Владимира Путина, которую он забыл в одном из отелей Нижнего Новгорода.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отвечая на вопрос агентства РИА "Новости".
"Нет. Такого быть не может", — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли, что рубашка президента может быть забыта.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.