За последние сутки в Воронежской области от коронавирусной инфекции скончались четыре человека.
Общее количество зараженных превысило 8,2 тысячи человек. Число летальных исходов достигло отметки в 51 человек.
"В субботу, 4 июля, официально подтверждено заражение 152 человек в регионе. Человек с подтвержденным диагнозом: 8211. Выздоровели: 5944. Умерли: 51", — говорится в сообщении регионального правительства.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.