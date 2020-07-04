Интернет-портал правовой информации внес поправки в текст конституции

Обновленная версия текста конституции уже опубликована на сайте правовой информации.

Голосование за внесение поправок в конституцию России проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение поправок поддержали почти 58 миллионов россиян.

"Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года", — говорится в документе.

Общее количество внесенных поправок — 206.