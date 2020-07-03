Температура воздуха в Крыму превысит климатическую норму

В Крыму температура воздуха может превысить уровень климатической нормы на 7 градусов.

Крымское управление МЧС предупредило об аномальной жаре на полуострове. Температура воздуха может подниматься до 38 градусов тепла.

"С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей и гостей Крыма соблюдать правила пожарной безопасности.