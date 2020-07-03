Число новых инфицированных в Москве уменьшилось на 90%

Третий день в Москве регистрируется меньше 700 новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 20% меньше, чем неделю назад.

А два месяца назад в сутки регистрировалось около шести тысяч новых инфицированных. Таким образом, прирост за два месяца сократился на 89%.

За минувшие сутки в столице выявлено 659 новых коронавирусных больных:

🔹 43,4% — от 18 до 45 лет.

🔹 32,2% — от 46 до 65 лет.

🔹 10,2% — от 66 до 79 лет.

🔹 6,8% — старше 80 лет.

🔹 7,4% — дети.

За этот же период в Москве скончались от коронавируса 34 пациента. А выздороветь смог 1591 человек. Общее число москвичей, которые победили COVID-19, достигло 154,8 тысячи человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, вторая волна коронавируса, если она случится, будет не такой опасной, как первая. Это объясняется приобретенным иммунитетом, разработкой вакцины и опытом в лечении инфекции. Более глобальными последствия будут только в том случае, если россияне не будут соблюдать рекомендации санитарных врачей.