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Мурашко назвал количество умерших от коронавируса врачей

Россия

По официальным данным, в России от коронавируса скончались около сорока медиков.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о количестве умерших врачей после заражения коронавирусом.

"Самая верная, проверенная информация — это количество случаев, по которым произведены единовременные страховые выплаты. Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования", — сказал он в интервью "Интерфаксу".

Мурашко также уточнил, что в это количество входят только подтвержденные случаи. По остальным смертям медиков в России проводится расследование.

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