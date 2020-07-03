Почти во всех уголках России есть новые зараженные коронавирусом

Москва, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ составляют тройку антилидеров" по приросту новых коронавирусных больных. В этих регионах зараженных больше всего.

Так, в Москве положительные тесты на COVID-19 получили еще 659 человек. В области таких 298, в ХМАО — 271 человек. Больше 200 случаев также в Санкт-Петербурге (+263), Иркутской (+249), Нижегородской (+229), Свердловской (+227) областях.

В 11 регионах России прирост составил от 100 до 200 человек: ЯНАО (+191), Воронежская область (+151), Мурманская область (+147), Красноярский край (+135), Челябинская область (+129), Калмыкия (+122), Архангельская область (+119), Тыва (+110), Новосибирская область (+105), Ульяновская область (+103), Саратовская область (+101).

Лучше всего обстановка складывается в трех регионах, где за сутки коронавирус подхватили меньше десятка человек. Так, в Чукотском АО один новый случай COVID-19, в Еврейской АО — три, в Крыму — восемь.

Всего за сутки в России зарегистрировано 6 718 новых случаев заболевания. Выздоровели 8915 человек, скончались — 176 пациентов.