Вторая волна заражений коронавирусной инфекцией может быть не такой опасной для России.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что новая волна заражений, если и возникнет, не сможет нанести такого вреда, как первая.
"Маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая. Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики", — заметил глава ведомства.
Он также напомнил россиянам, что если не соблюдать рекомендации, не исключено, что последствия могут быть более глобальными.
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своей странице в Instagram перечислил продаваемые в магазинах продукты, которые опасны для здоровья.