Мурашко: вторая волна заражений COVID-19 будет не такой опасной

Вторая волна заражений коронавирусной инфекцией может быть не такой опасной для России.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что новая волна заражений, если и возникнет, не сможет нанести такого вреда, как первая.

"Маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая. Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики", — заметил глава ведомства.

Он также напомнил россиянам, что если не соблюдать рекомендации, не исключено, что последствия могут быть более глобальными.