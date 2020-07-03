Число зараженных в России увеличилось на 6,7 тысячи человек

Еще 6718 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Накануне сообщалось о приросте в 6760 человек. Днем ранее новых инфицированных было 6556 россиян. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 667 883 случая заражения.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны. У 32,5% не было внешних проявлений болезни.

Вирус унес жизни 176 пациентов. Накануне жертв было 147, днем ранее — 216. Всего же в стране от коронавируса скончались 9 859 COVID-положительных.

Победить заболевание смогли 437 893 пациента. Из них за последние сутки — 8 915 человек.

Как сообщает Роспотребнадзор, в России сделано уже больше 20,4 миллиона тестов на коронавирус. За последние 24 часа их проведено 282 тысячи. Под наблюдением врачей остаются больше 284 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о новой мутации коронавируса. Ее выявили в США. Из-за "новинки" инфекция распространяется быстрее.

А вот в Белоруссии COVID-19 уже победили. Об этом заявил накануне президент республики Александр Лукашенко.