Названы регионы с лучшим уровнем оказания электронных услуг

Качество электронных услуг, которые оказываются россиянам, оценили эксперты. Первое место заняла столица.

Специалистам понравилось качество и удобство портала mos. ru.

"Москва заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2019 год. Исследование проводили в министерстве экономического развития Российской Федерации. Столица набрала 98,36 балла из 120 возможных. На втором месте — Московская область (91,9 балла), на третьем — Ростовская область (87,87 балла)", — сообщает сайт мэра Москвы.

Рейтинг составило Минэкономразвития по итогам 2019 года. Эксперты оценили разные региональные портал на получение полной информации об услуге, порядке ее предоставления, возможность запросить услугу онлайн, отслеживать статус рассмотрения.

Ранее "Правда.Ру" писала, что всю систему государственного управления планируют перевести в цифровой формат. Такие планы озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что перевод государственных услуг в электронный формат позволит экономить, упрощает процедуры и ускоряет работу разных служб и ведомств.