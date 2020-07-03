Больше полутора тысяч москвичей победили коронавирус за сутки

Почти 1600 жителей Москвы получили отрицательные результаты тестов на коронавирус. Они смогли излечиться от COVID-19.

Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1591 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 154839", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

А вот жертвами коронавируса за сутки стали 34 жителя столицы. Все имели лабораторно подтвержденный диагноз "COVID-19" и пневмонию. У некоторых также были сопутствующие хронические заболевания, которые усилились на фоне опасной инфекции.

Медики напоминают, что при первых симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом. Для личной безопасности и сохранения здоровья окружающих не стоит заниматься самолечением или отправляться в поликлинику.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Белоруссии объявили о победе над коронавирусом. Такое заявление накануне сделал президент республики Александр Лукашенко.