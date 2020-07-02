Спасатели локализовали пожар на Тверской улице в Москве

Благодаря грамотной работе пожарных на Тверской улице в Москве был локализован пожар в здании, которое находится на реконструкции.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня", ― сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Уточняется, что пострадавших и погибших не было обнаружено. По словам МЧС, пожар мог возникнуть из-за несоблюдения правил при ремонтных работах.