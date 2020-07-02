Москву вновь ждет аномальная погода

Жара в Москве превысит 30 градусов. В столице будет очень душно и влажно, как в тропиках.

Такой прогноз на июль дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если говорить о Москве, то в течение ближайших 5-6 дней температура будет выше многолетних значений на 4-5 градуса – это много. И обусловлена такая высокая температура будет переносом очень теплых воздушных масс с юга – со Средиземного моря, с Турции, с Малой Азии, с Ближнего Востока. И температурный фонд будет в ближайшее время до вторника включительно в диапазоне 25-30, даже до 31 градуса. Поскольку все-таки это перенос воздушных масс, насыщенных влагой, прогнозируются и дожди. На этой неделе будет более облачная погода, теплая, даже жаркая влажная погода», - пояснил эксперт.

А вот в черноземных областях - в Ростовской области, в Краснодарском крае – температура будет еще выше: 33-38 или 35-40 градусов по Цельсию. Это на 6-7 градусов выше нормы.