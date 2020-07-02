Власти прокомментировали слухи о самолетах над Ростовом-на-Дону

Власти считаю преувеличением информации о том, что над Ростовом-на-Дону чуть не столкнулись два самолета Airbus A320.

По мнению ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ", в самолетах используются современные системы, которые способны препятствовать возможным столкновениям.