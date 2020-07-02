Власти считаю преувеличением информации о том, что над Ростовом-на-Дону чуть не столкнулись два самолета Airbus A320.
По мнению ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ", в самолетах используются современные системы, которые способны препятствовать возможным столкновениям.
"Утверждать, что в данном случае два воздушных судна едва не столкнулись, — серьезное преувеличение", — сказал собеседник агентства РИА "Новости".
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