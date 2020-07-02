Москвичи платят за ЖКУ больше, чем жители столиц стран ЕАЭС

Москвичи платят за коммунальные услуги больше, чем жители столиц стран, которые входят в состав ЕАЭС. Эксперты сравнили суммы, которые приходятся на оплату квитанций в Москве, Минске, Ереване, Бишкеке и Нур-Султане.

Как показало исследование, проведенное Институтом проблем естественных монополий, столица России оказалась самым дорогим с этой точки зрения городом. Чуть меньше платят жители Еревана, на третьем месте оказалась столица Белоруссии.

Стоимость услуг ЖКХ в Москве в среднем в 3-4 раза выше, чем в Нур-Султане и Бишкеке.

В столице России обычная семья тратит на оплату квитанций около семи тысяч рублей, что составляет свыше 250 долларов. Жители Нур-Султана закладывают на эту же статью расходов 80 долларов.

Напомним, что с 1 июля в России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Цены увеличились в среднем на 4%. Меньше всего изменений произошло в Ненецком автономном округе, где тарифы увеличились на 2,4%. Больше всего коммуналка подорожала в Чечне — на 6,5%. В Санкт-Петербурге тарифы выросли на 3,8%, в Москве — на 5%.