При столкновении маршрутки и грузовика пострадали три человека.
ДТП произошло во время остановки маршрутки для высадки пассажиров у поселка Ушаки.
"Около 13.50 в Тосненском районе у поселка Ушаки водитель грузовика "Валдай" совершил столкновение с маршруткой ПАЗ.
По данным пресс-службы УГИБДД, во время происшествия пострадала женщина 1993 года рождения и два подростка 14 и 15 лет.
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