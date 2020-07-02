В Ленинградской области грузовик протаранил остановившуюся маршрутку

При столкновении маршрутки и грузовика пострадали три человека.

ДТП произошло во время остановки маршрутки для высадки пассажиров у поселка Ушаки.

"Около 13.50 в Тосненском районе у поселка Ушаки водитель грузовика "Валдай" совершил столкновение с маршруткой ПАЗ.

По данным пресс-службы УГИБДД, во время происшествия пострадала женщина 1993 года рождения и два подростка 14 и 15 лет.