В Москве коронавирус подхватили чуть больше 600 человек

За минувшие сутки в Москве диагноз "коронавирус" получили 662 человека. Такой прирост почти в 10 раз меньше, чем был в пик эпидемии, когда за сутки инфекцию подхватывали больше 6700 человек.

Как сообщает оперативный штаб, среди новых инфицированных большинство пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. Их 42,9% от общего числа. Каждый третий зараженный в возрасте от 46 до 65 лет, каждый десятый — от 66 до 79 лет.

Новых пациентов старше 80 лет всего 4,2%. Детей до 18 лет — около 60 человек.

За сутки в Москве скончались 39 коронавирусных больных. Выздороветь смогли 1055 человек. Всего на сегодняшний день победить инфекцию смогли более 153,2 тысячи москвичей.

Всего за сутки в России зарегистрировано 6760 новых зараженных. Жертвами вируса стали 147 пациентов. На поправку пошли 6047 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Бахрейне разработали робота для борьбы с коронавирусом. Он может воздействовать на частицы вируса и измерять температуру тела пациентов.