Неизвестный мужчина украл фисташки на миллион рублей со склада на юге Москвы.
В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что для перевозки орехов понадобилось два грузовика, а ущерб составил более миллиона рублей.
"В ОМВД России по району Бирюлево Западное с заявлением о краже обратился генеральный директор одной из компаний", — говорится в сообщении.
Известно, что мужчина уже задержан и допрашивается полицией.
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