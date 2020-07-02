У московского бизнесмена украли два грузовика фисташек

Неизвестный мужчина украл фисташки на миллион рублей со склада на юге Москвы.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что для перевозки орехов понадобилось два грузовика, а ущерб составил более миллиона рублей.

"В ОМВД России по району Бирюлево Западное с заявлением о краже обратился генеральный директор одной из компаний", — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина уже задержан и допрашивается полицией.