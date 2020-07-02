Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов высказал свое мнение о результатах голосования по поправкам.
По мнению политика, голосование прошло без существенных нарушений.
"Наблюдатели от партии находились практически везде, и все голосование шло очень чисто, прозрачно и по-честному, на основании закона", — сказал Миронов.
Также политик похвалил россиян за хорошую явку на выборы.
Белорусский лидер Александр Лукашенко передавал своему коллеге Петру Порошенко информацию о перемещениях российских войск на границе с Украиной