Миронов остался доволен результатами голосования

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов высказал свое мнение о результатах голосования по поправкам.

По мнению политика, голосование прошло без существенных нарушений.

"Наблюдатели от партии находились практически везде, и все голосование шло очень чисто, прозрачно и по-честному, на основании закона", — сказал Миронов.

Также политик похвалил россиян за хорошую явку на выборы.