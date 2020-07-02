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Миронов остался доволен результатами голосования

Россия

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов высказал свое мнение о результатах голосования по поправкам.

По мнению политика, голосование прошло без существенных нарушений.

"Наблюдатели от партии находились практически везде, и все голосование шло очень чисто, прозрачно и по-честному, на основании закона", — сказал Миронов.

Также политик похвалил россиян за хорошую явку на выборы.

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