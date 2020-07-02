Глава Приморья раздает щенков

Шестерых щенков породы акита-ину готов отдать в добрые руки глава Приморья. Олег Кожемяко объявил об этом на своей странице в Instagram.

Четыре малыша родились белыми, двое имеют черно-тигровый окрас.

"Месяц назад в нашей семье случилось вот такое пушистое чудо — на свет появились шесть щенков акита-ину. Малыши активные и очень любознательные. Наблюдать за ними одно удовольствие. В течение следующих двух месяцев сделаем щенкам все необходимые прививки и раздадим в добрые руки — нашим приморским семьям, как мы это делали в ноябре прошлого года", — сообщает в своем посте Кожемяко.

Желающие получить щенка могут написать главе Приморья в личные сообщения или оставить комментарий под постом. Животные отправятся в пять семей.

Стоит отметить, что порода акита-ину довольно дорогая. На сервисе бесплатных объявлений цена на щенков варьируется от 20 до 65 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Олег Кожемяко волнуется, что после пандемии разучится пожимать руку при встрече и ходить без маски.