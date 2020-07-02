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Почти полторы тысячи россиян стали донорами плазмы крови

Россия

Жители Москвы, переболевшие коронавирусом, сдают плазму крови. Она помогает выздороветь тем, кто еще борется с болезнью.

Донорами стали уже 1451 человек.

"Плазма с антителами к коронавирусу применяется в качестве дополнительной терапии для пациентов стационаров в среднетяжелом и тяжелом состояниях. В столице 1451 человек после перенесенного заболевания сдал плазму, более 160 доноров приходили снова и сдавали во второй, третий и даже в четвертый раз.

Мы очень благодарны и призываем всех, кто победил инфекцию, помочь тем, кто еще проходит лечение в больницах", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На первоначальном этапе потенциальные доноры сдают анализы, результаты которых показывает, какое количество антител есть в крови человека. После этого их ждет тщательное медицинское обследование. Плазму берут только у тех, кто точно не навредит коронавирусным больным. За каждую дотацию в 600 мл донор получает пять тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России за сутки выявлено 6,7 тысячи новых зараженных. 147 пациентов стали жертвами коронавируса.

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