Новые коронавирусные больные выявлены в 83 регионах России

Жители 83 регионов России за минувшие сутки получили диагноз "коронавирус". У каждого третьего не было внешних проявлений заболевания.

Как сообщает оперативный штаб, всего в России за сутки COVID-19 диагностирован у 6 760 человек. Жертвами инфекции стали 147 пациентов. 6 047 россиян смогли победить болезнь.

На Москву приходится менее 10% новых случаев. В столице выявлено 662 новых зараженных. В Подмосковье их 317 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе — 266.

В Санкт-Петербурге прирост заболевших составил 258 человек. В Иркутской области положительные тесты на коронавирус получили 243 местных жителя, в Нижегородской области — 234 человека, в Свердловской области — 224 человека.

Всего в трех регионах России за сутки коронавирус подхватили меньше десятка человек. Так, в Севастополе всего один новый инфицированный. В Еврейской АО их двое, в Крыму — семь положительных тестов на COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала, что второй волны коронавируса в России не будет. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Чем обусловлена такая позиция, читайте по ссылке.