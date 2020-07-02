Свыше 97% жителей Чечни поддержали поправки в Конституцию

Подавляющее большинство жителей одного из регионов России поддержали поправки в Конституцию. Речь идет о Республике Чечня.

Здесь "за" проголосовали больше 97% человек.

"За поправки в Конституцию РФ отдали голоса 97,92% из числа участвовавших в голосовании, это 712 909 человек, 1,94% против, это 14 132 участника голосования", — рассказали в избиркоме Чечни.

Явка на голосование в регионе также была одна из самых высоких по стране. Высказать свое мнение о редакции главного закона страны пришли 95,14% жителей республики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что явка на голосование по поправкам в среднем по России составила 62,89%. Данные озвучили в Центральном избирательном комитете.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил избрать действующего главу государства Владимира Путина "пожизненным президентом". Он подчеркнул, что заменить Путина сейчас не может никто, "нет такого политического лидера в мировом масштабе". Также Кадыров поддержал вероятное выдвижение Путина на пост президента. По его мнению, президент "настоящий патриот и верный сын России".