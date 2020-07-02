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Больше 153 тысяч москвичей вылечились от коронавируса

Россия » Центр » Москва

Жертвами коронавируса стали 39 пациентов. Речь идет о жителях Москвы.

Как сообщает оперативный штаб, все они имели лабораторно подтвержденный диагноз "COVID-19", а также болели пневмонией. У некоторых также были сопутствующие заболевания.

Накануне сообщалось о 35 летальных исходах. Днем ранее также было 35 жертв коронавируса в Москве.

Врачи напоминают: при любых симптомах ОРВИ необходимо вызвать на дом врача. Отправляться в поликлинику или лечиться самостоятельно не рекомендуется.

За сутки в Москве медики вылечили больше тысячи пациентов.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1055 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 153248", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тех, кто уже победил коронавирус, призывают стать донорами крови или помочь в уходе за коронавирусными больными. Консультации идут ежедневно с 9 до 19 часов на горячей линии 8 (495) 870-45-16.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США скупили почти весь запас лекарств от COVID-19. Речь идет о препарате "Ремдесивир" биофармацевтической компании Gilead Sciences из Калифорнии. Сейчас данное лекарство считают самым эффективным в борьбе с коронавирусом.

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