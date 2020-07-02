Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 июля

Температура воздуха в Москве сегодня прогреется до 27 градусов. Синоптики предупредили также о грозах и дожде.

Евгений Тишковец, специалист центра погоды "Фобос" рассказал агентству РИА "Новости" о том, что такая погода обусловлена влиянием западного атмосферного фронта.