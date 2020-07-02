Температура воздуха в Москве сегодня прогреется до 27 градусов. Синоптики предупредили также о грозах и дожде.
Евгений Тишковец, специалист центра погоды "Фобос" рассказал агентству РИА "Новости" о том, что такая погода обусловлена влиянием западного атмосферного фронта.
"Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня прошумят кратковременные ливневые дожди с грозами. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", — сообщил Тишковец.
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