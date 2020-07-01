Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.

В социальных сетях стала распространяться фотография, где Авксентьева стоит с бюллетенем, в котором "галочка" стоит в графе "за". Представитель мэра утверждает, что фотография была отредактирована.