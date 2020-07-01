Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
В социальных сетях стала распространяться фотография, где Авксентьева стоит с бюллетенем, в котором "галочка" стоит в графе "за". Представитель мэра утверждает, что фотография была отредактирована.
"Удивительно, что в телеге на этот вброс повелись. Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу как минимум", — пояснил пресс-секретарь чиновницы Алексей Толстяков.
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