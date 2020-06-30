Президент Абхазии рассказал, как голосовал по Конституции

Первые лица Абхазии сделали свой выбор по Конституции России. В голосовании участвовали президент республики Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба.

Свое мнение по поправкам в главный российский закон они высказали в посольстве в Сухуме.

"Это мероприятие значимое. Я абсолютно уверен, что эти изменения направлены на усиление государственности, что положительно повлияет и на жизнь Абхазии", — пояснил Бжания.

Он является гражданином России.

Жители Абхазии также могут проголосовать по поправкам в Конституцию России. Сделать это можно 1 июля в консульском отделе посольства в Сухуме.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Путин поблагодарил россиян, которые уже проголосовали по поправкам. Он обратился к гражданам страны и напомнил, что главный закон изменят, только если его поддержит большинство голосов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что считать явку на голосование пока рано. Основная масса россиян пойдет на избирательные участки в общероссийский день голосования, который состоится уже завтра, 1 июля. Кроме того, с региональных властей снята ответственность за низкую явку.