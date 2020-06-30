В появлении мешков для трупов у больницы в московской Коммунарке виноваты представители ритуальных агентств.
Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко.
"Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации", — пояснил медик.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.