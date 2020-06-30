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Детские сады готовы открыть в Подмосковье

Россия » Центр » Москва

Власти Московской области анонсировали дату открытия детских садов. Малыши вернутся в дошкольные учреждения уже на следующей неделе.

Об этом сообщил губернатор области.

"У нас огромный запрос на детские сады, открытие детских садов. Родители работают и, конечно, очень ждали, просили, требовали как можно быстрее открыть детские сады. Мы открывали дежурные группы, но этого было недостаточно, поэтому после анализа с главным санитарным врачом такая возможность появилась, и с понедельника все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают или не взяли пока еще отпуск", — пояснил Андрей Воробьев.

Напомним, что в июле родители детей от 3 до 16 лет получат еще по 10 тысяч рублей материальной поддержки. Тем, кто уже получил пособие в июне, ничего делать не нужно — начисление произведут автоматически. А тем, кто еще не получал его, могут подать заявление на портале госуслуг. Заявки принимают до 1 октября. В июне такое пособие получили родители 21 миллиона детей.

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