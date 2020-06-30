В Чечне восстановят железнодорожные перевозки

Железнодорожное сообщение в Чечне восстановят, когда будут благоприятные условия на границах. Об этом заявил глава республики.

Рамзан Кадыров напомнил, что сейчас всем прибывающим в Чечню нужно иметь справки об отсутствии коронавируса.

"Аэропорт "Грозный" работает в штатном режиме. Пассажиры со справками об отсутствии коронавируса или наличия антител могут свободно передвигаться по республике. Я распорядился в ближайшее время возобновить железнодорожные пассажирские перевозки, создать максимально благоприятные условия на границах", — говорится в тексте сообщения главы республики, опубликованном на его странице в социальной сети.

Кадыров также подчеркнул, что повторного введения ограничительных мер не планируется. По словам главы Чечни, эпидситуация в регионе находится под контролем.

"Больницы возвращаются в штатный режим. Система здравоохранения обеспечена современными СИЗ, медикаментами, ИВЛ, кислородными аппаратами и, самое главное, специалистами высокого уровня. Всего в ЧР на борьбу COVID-19 предусмотрено 2 миллиарда 527 миллионов рублей. Это средства федерального и республиканского бюджетов. На сегодняшний день освоено 78%", — написал Кадыров.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, что Рамзан Кадыров поддержал вероятное выдвижение Владимира Путина в президенты.