В 84 регионах России зарегистрированы новые случаи коронавируса

Москва, Подмосковье и Ханты-Мансийский автономный округ остаются лидерами по приросту инфицированных. В столице 745 новых случаев, в Московской области — 301, в ХМАО — 279.

Еще в пяти регионах больше двухсот новых случаев. Так, в Свердловской области положительные тесты на коронавирус получили 276 местных жителей, в Санкт-Петербурге — 253, в Ямало-Ненецком автономном округе — 248, в Иркутской области — 242, в Нижегородской области — 203.

В шести регионах новых зараженных меньше десятка. По два новых инфицированных в Еврейской АО, Калмыкии и Ненецком автономном округе. В Крыму четверо заболевших, в Чечне — пятеро, в Севастополе — шестеро.

Всего за сутки в России выявлено 6 693 случая заболевания. У каждого третьего из них не было клинических проявлений болезни. Скончались 154 пациента. Победить коронавирус смогли 9 220 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что российские медики обнаружили более сотни штаммов коронавируса. По словам доктора наук Алексея Аграновского, мутация - нормальный жизненный цикл любого вируса. Каждая последующая мутация становится менее опасной для человека.