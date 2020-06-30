Более 2,2 тысячи москвичей победили COVID-19 за сутки

Жертвами коронавируса стали еще 35 человек. Данные приводятся за минувшие сутки по Москве.

Как сообщает оперативный штаб, во всех случаях летальных исходов пациенты также болели пневмонией, у всех был положительный тест на коронавирус.

Россиян, почувствовавших недомогание, просят не подвергать опасности себя и окружающих. При любых симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом. А вот от самостоятельного похода в поликлинику лучше отказаться.

Вылечились за сутки 2295 жителей Москвы.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2295 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 150 397", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее "Правда.Ру" писала, что самое худшее, что может быть в ситуации с коронавирусом, еще впереди. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он призвал лидеров государств не спешить с отменой ограничений.