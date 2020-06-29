Жителей Санкт-Петербурга приглашают в зоопарк

Зоопарк в центре Санкт-Петербурга открыл свои двери для посетителей. Он работает с 29 июня.

Ленинградский зоопарк был закрыт с марта. Посетителям предстоит соблюдать уже привычные меры безопасности: носить маску и перчатки и держать дистанцию в полтора метра.

Гостей ждут 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и различных животных. Войти можно только через центральный вход.

Накануне в Санкт-Петербурге открылись парки и скверы, детские и спортивные площадки. С сегодняшнего дня можно работать зоопаркам, вновь начинают проводить торжественные регистрации брака, открываются летние веранды кафе и ресторанов. Также разрешили делать маникюр и педикюр, но строго по предварительной записи.

В июле в городе на Неве планируют запустить летнюю детскую оздоровительную кампанию. В Санкт-Петербурге откроют семь лагерей, еще 29 будут работать в Ленинградской области. 29 июня подготовку к оздоровительной кампании начнут три лагеря в Курортном районе — "Заря", "Солнечный" и "Молодежное". До конца лета в каждом лагере планируется организовать по четыре смены, каждая из которых будет длиться по 15 дней. Отдохнуть в них смогут больше 26 тысяч детей.