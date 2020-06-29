Москву назвали одним из технологичных городов Европы

Москву признали одним из наиболее перспективных городов, которые успешно привлекают инвестиции в технологии. Озвучен рейтинг Tech Cities of the Future.

Столица России заняла в нем 18-е место из 76 возможных.

"В рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва в этом году заняла 18-е место, а по одной из пяти категорий рейтинга, ˮЭкосистема стартаповˮ, поднялась сразу на 10-ю строчку", — пояснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Лучшими же городами, по мнению авторов рейтинга, стали:

Лондон;

Париж;

Дублин;

Амстердам;

Берлин.

Ранее сообщалось, что столичные власти освободили от аренды почти 1,4 тыс. бизнесменов. Больше пяти тысяч организаций получили отсрочку по налогам. Еще 26 тысяч компаний смогут заплатить торговый сбор не сейчас, а позднее. Всего помощью воспользовались уже 36 тысяч предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в которых работают 770 тысяч человек.