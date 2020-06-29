За минувшие сутки в Москве выявлено 782 новых коронавиурсных больных. Это в три раза меньше, чем месяц назад.
Как напоминает оперативный штаб, в конце мая суточный прирост составлял 2332 человека.
Среди новых выявленных случаев:
🔹42,7% — от 18 до 45 лет
🔹31,3% — от 46 до 65 лет
🔹11,9% — от 66 до 79 лет
🔹6,7% — старше 80 лет
🔹7,4% — дети
За сутки в столице скончались 23 больных COVID-19. Выздороветь смогли 1007 человек. Общее число тех, кто уже победил болезнь в Москве составляет больше 148 тысяч человек.
Всего же новые инфицированные выявлены в 83 регионах России. Больше всего их кроме Москвы в Подмосковье, Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге, Иркутской, Нижегородской, Свердловской областях. Общее число новых коронавирусных больных в России составляет 6 719 человек. За сутки от болезни скончались 93 зараженных, выздоровели — 4343 человека.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Путин объяснил, зачем миру было послано испытание коронавирусом. Версию президента России можете прочитать по ссылке.
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