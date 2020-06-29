Новые коронавирусные больные выявлены в 83 регионах России

В Москве коронавирусом за сутки заболели 782 человека. Это всего 11% от общего числа новых инфицированных в России.

Всего в стране за сутки зарегистрировано 6719 новых случаев заражения. Скончались 93 человека, выздоровели 4 343 пациента.

На втором месте по числу новых инфицированных идет Московская область. Здесь положительные тесты на коронавирус получили еще 335 человек. Замыкает тройку антилидеров Ханты-Мансийский автономный округ, где COVID-19 диагностирован у 277 местных жителей.

В Иркутской области 236 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге — 219, в Нижегородской области — 218, в Свердловской области — 214. В остальных регионах России меньше двух сотен заболевших за сутки.

В шести регионах России прирост заболевших составляет меньше двух десятков человек. Так, в Севастополе выявлен один новый коронавирусный больной, в Еврейской АО их трое. В Калининградской области COVID-19 подхватили еще 10 человек, в Курганской области и Чечне — по 14 новых заболевших, в Калмыкии — 19.

Ранее "Правда.Ру" писала, что астролог, в прошлом году предсказавший пандемию коронавируса, заявил о новой мировой катастрофе. Она ожидается уже 20 декабря.