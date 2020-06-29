Число инфицированных в России выросло на 6,7 тысячи человек

Число больных коронавирусом в России увеличилось на 6 719 человек. Столько россиян за сутки получили положительные тесты на COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, новые инфицированные есть в 83 регионах страны. Среди них у 31,6% не было внешних симптомов болезни.

Накануне сообщалось о 6791 заболевших, днем ранее их было 6852.

Всего с начала эпидемии в стране коронавирус зарегистрирован у 641 156 человек.

За сутки от инфекции скончались 93 человека. Общее количество жертв в России достигло 9 166 человек.

Выздороветь смогли уже 403 430 пациентов. Из них за последние сутки — 4 343.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в России проведено более 19,3 тестов на коронавирус. Из них за последние 24 часа — 289 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 297 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на сегодняшний день число жертв коронавируса превысило полмиллиона человек. Лидером остается США, где скончались 125 803 пациента. На втором месте оказалась Бразилия, далее идут Великобритания, Италия и Испания.