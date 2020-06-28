На Байкал спустили первый танкер-буксировщик, который способен очищать воду от нефтепродуктов.
Судно способно принимать и жидкие и твердые отходы, а также очищать озеро от канализационных стоков.
Судно еще является и бункеровщиком — оно способно производить заправку других судов. Его специально проектировали для озера Байкал. И на всех внутренних водных путях страны, на Волге, Неве таких судов еще не было", — цитирует пресс-служба главу Бурятии Алексея Цыденова.
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