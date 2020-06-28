По Байкалу плавает судно, способное очищать водоем от нефти

На Байкал спустили первый танкер-буксировщик, который способен очищать воду от нефтепродуктов.

Судно способно принимать и жидкие и твердые отходы, а также очищать озеро от канализационных стоков.