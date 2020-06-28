Несколько домов в Норильске были обесточены из-за пожара на одной из подстанций.
Кровля главной подстанции "Норильско-Таймырской энергетической компании" загорелась по неизвестной причине.
"Без электроснабжения остались: обсерватор для проведения карантинных мероприятий прибывающих на территорию г. Норильска; часть бытовых потребителей", — говорится в сообщении Минэнерго.
Уточняется, что мощность отключенных потребителей — 0,5 МВт.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.