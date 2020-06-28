Жители Норильска остались без электричества из-за пожара на подстанции

Несколько домов в Норильске были обесточены из-за пожара на одной из подстанций.

Кровля главной подстанции "Норильско-Таймырской энергетической компании" загорелась по неизвестной причине.

"Без электроснабжения остались: обсерватор для проведения карантинных мероприятий прибывающих на территорию г. Норильска; часть бытовых потребителей", — говорится в сообщении Минэнерго.

Уточняется, что мощность отключенных потребителей — 0,5 МВт.