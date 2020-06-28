В Челябинске неизвестный мужчина застрелил собаку за "свою добычу"

Подозреваемого в убийстве хаски задержала полиция Челябинской области.

"Сотрудниками полиции Сосновского района задержан подозреваемый в убийстве собаки, мужчина 1979 года рождения", — говорится в сообщении.

По версии следствия, около песчаного карьера девушка и ее подруга прогуливалась с собаками. Она нашли мертвую утку и начали с ней играть, а потом закапывать в землю. Вдруг из кустов вышел неизвестный мужчина с ружьем, заявил, что это его добыча и три раза выстрелил в собаку породы хаски, при этом угрожал убийством еще и девушкам, после чего вновь скрылся в кустах.