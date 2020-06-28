Потепление может разрушить города Сибири

Неожиданное потепление может разрушить многие города и села в Сибири.

Климатолог Юхан Киленшерн рассказал, чем может обернуться неожиданное потепление.

"Если вечная мерзлота начнет таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы. Возникает опасность, что города и села просто-напросто начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях", — предупредил климатолог.

Он также уточнил, что за последний год нормальная температура воздуха превышена на четыре градуса.