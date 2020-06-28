Тракторист сжег поле, разъезжая по нему на пылающем тракторе

Полиция занимается изучением дела о трактористе, который сжег поле, пытаясь потушить горящий трактор.

Инцидент произошел в станице Казанской в Краснодарском крае.

Тракторист пытался потушить возгорание сена в кузове трактора, скидывая его на поле. В результате этих действий сгорело 1,5 тысячи квадратных метров посева.

"Выясняются все обстоятельства происшествия", — сообщил агентству РИА "Новости" представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Для тушения пожара привлекли семь единиц техники и 17 спасателей.