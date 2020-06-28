Полиция занимается изучением дела о трактористе, который сжег поле, пытаясь потушить горящий трактор.
Инцидент произошел в станице Казанской в Краснодарском крае.
Тракторист пытался потушить возгорание сена в кузове трактора, скидывая его на поле. В результате этих действий сгорело 1,5 тысячи квадратных метров посева.
"Выясняются все обстоятельства происшествия", — сообщил агентству РИА "Новости" представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Для тушения пожара привлекли семь единиц техники и 17 спасателей.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.