Жителей Москвы предупредили о ливнях и грозах 28 июня

В Москве 28 июня ожидаются сильные ливни и грозы. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня на погоду столичного региона начнёт оказывать влияние приближающийся с севера холодный атмосферный фронт. В Москве переменная облачность, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами, в отдельных районах возможен град", — пояснил специалист.

Также в столице прогнозируют северный ветер 3-8 м/с.