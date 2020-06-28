После снятия ограничений ничего плохого не произошло, заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал о том, что некоторые ждали ужасных последствий из-за преждевременного снятия коронавирусных ограничений.

"Многие даже потирали ручки, говорили: "Вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет". Ничего ужасного не произошло", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".