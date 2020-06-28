Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Айза Анохина переспала с Олегом Майами на первом свидании
За прошедшие сутки на Украине заболели коронавирусом 917 человек
На фабрике в Норильске разлили неизвестную жидкость
Собчак: мы сняли побои и собираемся подавать в суд
Женщина не могла забеременеть несколько лет потому что была мужчиной
Невеста Тимати задумалась о рождении второго ребенка
Бушующий ветер повалил строительный кран и сорвал крышу детского сада
Пятнадцатилетняя девочка попала под колеса пассажирского поезда

Собянин рассказал к чему привели снятия ограничений в Москве

Россия » Центр » Москва

После снятия ограничений ничего плохого не произошло, заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал о том, что некоторые ждали ужасных последствий из-за преждевременного снятия коронавирусных ограничений.

"Многие даже потирали ручки, говорили: "Вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет". Ничего ужасного не произошло", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Последние материалы
За прошедшие сутки на Украине заболели коронавирусом 917 человек
Собянин рассказал к чему привели снятия ограничений в Москве
На фабрике в Норильске разлили неизвестную жидкость
Собянин: детским садам очень трудно адаптироваться к новым условиям
Собчак: мы сняли побои и собираемся подавать в суд
Женщина не могла забеременеть несколько лет потому что была мужчиной
Невеста Тимати задумалась о рождении второго ребенка
Бушующий ветер повалил строительный кран и сорвал крышу детского сада
Пятнадцатилетняя девочка попала под колеса пассажирского поезда
На станции токийского метрополитена обнаружен сильный дым
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ефремов сделал "политическое заявление"

Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.

Ефремов сделал "политическое заявление"
Дочь Любови Успенской больше не может пить
Российский шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской больше не может пить
Новости Украины
Гордон: Украина находится на грани распада
Общество
Политолог Михеев: жителям ДНР и ЛНР необходимо дать гражданство России
Василий Амирджанов Возможность проголосовать дважды назвали провокацией Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова
Комментарии
Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Стеван Гайич: Вучич предаст Россию, как это сделал Броз Тито
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации
Выбора нет: почему Германия обязана ответить на санкции США
Выбора нет: почему Германия обязана ответить на санкции США
Гордон: Украина находится на грани распада
Жена Киржакова объяснила, почему оставила мужу все имущество
Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации
Жена Киржакова объяснила, почему оставила мужу все имущество
Мэру Новочеркасска пришлось краснеть из-за ошибки рекламной компании
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Жена Киржакова объяснила, почему оставила мужу все имущество
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ