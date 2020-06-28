На фабрике в Норильске разлили неизвестную жидкость

В реку Хараелах может попасть неизвестная жидкость, которая разлилась на фабрике в Норильске.

Несанкционированная перекачка жидкости в районе "Талнахской обогатительной фабрики" привела к утечке.

В краевом главке МЧС сообщают о том, что жидкость может попасть в местную реку Хараелах.