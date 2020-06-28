В реку Хараелах может попасть неизвестная жидкость, которая разлилась на фабрике в Норильске.
Несанкционированная перекачка жидкости в районе "Талнахской обогатительной фабрики" привела к утечке.
В краевом главке МЧС сообщают о том, что жидкость может попасть в местную реку Хараелах.
"Производится несанкционированная перекачка жидкости в тундровую зону, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах", — сообщили в главке.
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