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Британское посольство вывесило флаг ЛГБТ в Москве

Россия » Центр » Москва

На здании британского посольства в Москве вывесили флаг ЛГБТ-сообщества. Сделали это дипломаты в поддержку представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Таким образом мы хотим выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества в России и во всем мире", — сообщили дипломаты.

Несколько дней назад аналогичную акцию проводило американское посольство в Москве.

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