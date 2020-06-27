На здании британского посольства в Москве вывесили флаг ЛГБТ-сообщества. Сделали это дипломаты в поддержку представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Таким образом мы хотим выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества в России и во всем мире", — сообщили дипломаты.
Несколько дней назад аналогичную акцию проводило американское посольство в Москве.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.