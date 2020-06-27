Британское посольство вывесило флаг ЛГБТ в Москве

На здании британского посольства в Москве вывесили флаг ЛГБТ-сообщества. Сделали это дипломаты в поддержку представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Таким образом мы хотим выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества в России и во всем мире", — сообщили дипломаты.

Несколько дней назад аналогичную акцию проводило американское посольство в Москве.