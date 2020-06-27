На Портовой улице в Петербурге загорелся грузовик, перевозивший дихлоризоциануровую кислоту.
Следственный комитет организовал доследственную проверку.
"Утром 27 июня напротив дома 10 по улице Портовой в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание большегрузного автомобиля с прицепом, в котором перевозился опасный груз — дихлоризоциануровая кислота", — говорится в сообщении пресс-службы городского управления СК.
По данным ведомства, во время происшествия никто не пострадал, а возгорание было оперативно локализировано.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.