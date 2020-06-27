Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с продлением срока дополнительных российским врачам.
Соответствующее постановление уже подписано и вступило в свою силу. Срок продления — до конца лета.
"Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда ещё в течение двух месяцев — в июле и августе", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.