Мишустин подписал заявление о продлении президентских выплат медикам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с продлением срока дополнительных российским врачам.

Соответствующее постановление уже подписано и вступило в свою силу. Срок продления — до конца лета.