Властями Саратовской области введен карантинный режим в селе Верхазовка, в котором обнаружили вспышку коронавирусной инфекции.
В областном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали о том, что причиной всплеска заражений могло стать присутствие зараженного на похоронах местного жителя.
"В селе Верхазовка Дергачевского района вводится карантин из-за коронавируса", — цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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