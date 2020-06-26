В Саратовской области на карантин закрыто целое село

Властями Саратовской области введен карантинный режим в селе Верхазовка, в котором обнаружили вспышку коронавирусной инфекции.

В областном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали о том, что причиной всплеска заражений могло стать присутствие зараженного на похоронах местного жителя.