Пилот воздушного шара "приводнился" на Черное море

Спасатели МЧС вытащили из воды Черного моря воздушный шар с пилотом, которому пришлось экстренно приземлиться, точнее сказать, "приводниться".

По сообщению МЧС России, пилот предупредил спасателей о том, что у судна заканчивается топливо. Воздушный шар упал в море в трех километрах от берега.

"Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО вышли на катере навстречу теряющему высоту аэростату, обнаружили приводнившийся летательный аппарат и подняли на борт пилота 1985 года рождения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший является жителем Адлера. Медицинская помощь, к счастью, не потребовалась.